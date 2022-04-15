Турция начала новую операцию в Ираке

Турецкая армия начала на севере Ирака новую операцию под кодовым названием Pençe Kilit против боевиков террористической организации ПКК, передает Anadolu со ссылкой на заявление министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.

По словам Акара, антитеррористические мероприятия охватывают три иракских района - Метина, Зап и Авашин-Басьян и проводятся при активной поддержке авиации. Он отметил, что по объектам террористов нанесены мощные авиаудары. «Районы вероятного расположения боевиков обстреляны также из крупнокалиберной артиллерии и САУ. Затем на севера Ирака десантировались группы спецназа, поддержку которым оказывают ударные вертолеты ATAK и БПЛА. Операция продолжается успешно и в соответствии с намеченными планами. В рамках первого этапа обеспечен контроль над всеми запланированными целями», - сообщил министр.

Акар подчеркнул, что Анкара уважает суверенитет и территориальную целостность Ирака, а все действия турецкой армии нацелены на устранение угрозы терроризма в регионе. При этом предпринимаются все меры для устранения ущерба мирному населению, а также религиозным и культурным объектам Ирака.