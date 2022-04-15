На освобожденных землях нашли еще 125 мин
Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) опубликовало обновленную информацию о проведенных на освобожденных территориях операциях.
В ходе мероприятий, проведенных агентством с 11 по 16 апреля в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах, было обнаружено 59 противопехотных, 66 противотанковых мин и 236 неразорвавшихся боеприпасов.
От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 445 гектаров территории.