Тоноян обвиняет Пашиняна
Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян распространил заявление в связи с выступлением Никола Пашиняна в Национальном собрании, в котором премьер-министр РА сказал, что впервые узнал о проблеме касок и бронежилетов в армии через несколько дней после войны. Об этом передает news.am.
«Премьер-министр РА Никол Пашинян 13 апреля т.г. в Национальном собрании Армении заявил, что «впервые через несколько дней после войны узнал, что в армии есть проблема касок и бронежилетов».
Ответственно заявляю, что заявка на вооружение и военную технику Вооруженных сил РА, включая каски и бронежилеты, подробно представлена в программе развития вооружений и военной техники, которая в последний раз была подтверждена правительством РА во время пребывания Никола Пашиняна в должности», - говорится в заявлении.
Напомним, что Д.Тоноян и ряд бывших высокопоставленных должностных лиц министерства обороны Армении проходят по коррупционному делу, связанному с приобретением для армии непригодных для использования, в том числе просроченных или неподходящих к конкретному вооружению боеприпасов.
Суд общей юрисдикции в Ереване 30 сентября принял решение об аресте Тонояна.