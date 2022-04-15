Тоноян обвиняет Пашиняна

Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян распространил заявление в связи с выступлением Никола Пашиняна в Национальном собрании, в котором премьер-министр РА сказал, что впервые узнал о проблеме касок и бронежилетов в армии через несколько дней после войны. Об этом передает news.am.

«Премьер-министр РА Никол Пашинян 13 апреля т.г. в Национальном собрании Армении заявил, что «впервые через несколько дней после войны узнал, что в армии есть проблема касок и бронежилетов».

Ответственно заявляю, что заявка на вооружение и военную технику Вооруженных сил РА, включая каски и бронежилеты, подробно представлена в программе развития вооружений и военной техники, которая в последний раз была подтверждена правительством РА во время пребывания Никола Пашиняна в должности», - говорится в заявлении.