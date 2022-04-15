Глава российской компании «Роснано», которой ранее руководил Анатолий Чубайс, Сергей Куликов попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить работу корпорации за 2010-2020 годы — это произошло на следующий день после того, как Чубайс покинул Россию. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«17 апреля в сети появилось заявление в прокуратуру. И выяснилось, что оно было подано 24 марта — ровно на следующий день после того, как Чубайс объявился в Стамбуле», — говорится в статье издания.

Отмечается, что Чубайс никак не объяснил свой отъезд. Причины такого поступка бывший спецпредставитель главы российского государства по связям с международными организациями не опубликовал ни в одной из социальных сетей до сих пор. Официального заявления от Чубайса также не поступало.

Чубайс покинул Россию 24 марта. Президент России Владимир Путин уволил Чубайса с занимаемой должности на следующий день после его отъезда — 25 марта.

Глава компании «Роснано» Сергей Куликов, возглавивший ее в 2020 году, обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить деятельность корпорации в период, когда ею руководил Чубайс. В письме указывается, что за 2010-2020 годы объем заимствований «Роснано» превысил 290 млрд рублей, а долг за 10 лет при руководстве Чубайса составил более 146 млрд рублей.