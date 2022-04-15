Россияне попали в окружение в Харьковской области
Украинские военные контратакуют в Харьковской области, пишут украинские Telegram-каналы.
Отмечается, что российские военные под Изюмом вскоре будут отрезаны и разбиты.
Украинские военные контратакуют в Харьковской области, пишут украинские Telegram-каналы.
Отмечается, что российские военные под Изюмом вскоре будут отрезаны и разбиты.
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