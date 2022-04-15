В Германии раскрыли «план» отказа от российского газа

Германия готовится отказаться от российского газа. Немецкие власти работают над соответствующим планом, сообщил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в интервью Frankfurter Allgemeine.

Министр опроверг утверждения о планах Германии добывать сланцевый газ, поскольку это повлечет негативные последствия для экологии страны. По этой причине Берлин не готов оперативно отказаться от газа России. «Немедленное эмбарго на газ поставит под угрозу социальный порядок в Германии», — объяснил он.

По его словам, Германия обладает крупными запасами сланцевого газа, однако для его добычи требуется осуществить гидроразрыв пласта. Разработка месторождений и получение разрешений на эту деятельность займут годы. «Это сложно в соответствии с законом о водных ресурсах, поскольку такой способ добычи может иметь негативные последствия для окружающей среды. Сейчас у нас нет предприятий, желающих заниматься этим», — добавил Хабек.