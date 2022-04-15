МВД о встрече фанатов с Гусейном Гасановым

Министерство внутренних дел распространило заявление в связи с нарушением пандемических правил во время встречи с блогером Гусейном Гасановым в Баку.

В заявлении МВД отмечается, что в соответствии с требованиями особого карантинного режима 17 апреля в 15:30 на мероприятие в одном из крупных торговых центров в Сабаильском районе посетители допускались только после проверки сотрудниками полиции сертификата о вакцинации, QR-кода и наличия защитной маски. Однако после того, как посетители входили в торговый центр, они снимали маски.