Топ-менеджер «Сбера» уехал из России в США

Первый заместитель председателя правления «Сбера» Лев Хасис уехал в США, передают «Ведомости».

По словам одного из источников издания, Хасис уехал из страны одним из первых среди топ-менеджеров «Сбера», что просто шокировало сотрудников.

Отмечается, что отъезд Хасиса осложнил ситуацию с сервисом экспресс-доставки продуктов «Самокат», который с тех пор остановил работу в 15 городах.

Лев Хасис работал в Сбербанке с 2013 года, до этого он был топ-менеджером торговых сетей X5 Retail Group и Walmart.