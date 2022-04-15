Кадыров заявил, что «закончит с Зеленским на днях»

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram новое обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Поводом для публикации голосового сообщения стали слова Зеленского о том, что Украина собирается воевать с Россией еще 10 лет.

«Я тут прочитал, что Зеленский заявил о готовности сражаться 10 лет. Дурак! Ты чего? У нас столько времени нет. Мы на днях закончим с тобой. У тебя шизофрения, по-моему. Поезжай к своему старшему брату Байдену», - пригрозил Кадыров президенту Украины.

Накануне глава Чечни в видеообращении в своем Telegram заявил, что сейчас в Украине начинается «конкретная спецоперация» и чеченские военные покажут «хорошие результаты».