Разведка Украины: в какой-то момент ВСУ смогут прорвать блокаду Мариуполя
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в какой-то момент украинские войска смогут прорвать блокаду Мариуполя, передает РБК-Украина.
По его мнению, город продолжит держаться и не сдастся.
«Мариуполь - это памятник героизму украинского народа и украинских воинов, пример для подражания. О падении города говорили давно. Россияне сначала утверждали, что уже взяли город, потом сказали, что взятие неизбежно. Но, как видите, Мариуполь держится и будет держаться. И в какой-то момент мы сможем прорвать блокаду», - сказал он.