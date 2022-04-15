Иран пригрозил ударом по Израилю
Вооруженные силы Ирана в случае малейшей угрозы со стороны Израиля нанесут удар по центральным районам этой страны, заявил президент Ирана Ибрагим Раиси на церемонии, посвященной празднованию национального Дня армии, передает IRNA.
"Если с вашей стороны последует малейшее движение, угрожающее нашей нации, то целью наших вооруженных сил станет центр израильского режима. Израиль стремится нормализовать отношения со странами региона, при этом малейшее передвижение израильских сил [в этих странах] не останется незамеченным ВС и разведкой Ирана", - цитирует его ТАСС.