Российские военные уничтожили склады украинской армии Минобороны РФ
Вооруженные силы России уничтожили ракетами "Искандер" четыре склада вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками нанесены удары высокоточными ракетами наземного базирования "Искандер". Уничтожены четыре склада вооружения и военной техники, а также три района сосредоточения живой силы противника у населенных пунктов Попасная, Ямполь и Крамоторск", - цитирует его ТАСС.
Конашенков отметил, что российские военные высокоточными ракетами в течение ночи уничтожили 16 украинских военных объектов: "В том числе пять командных пунктов противника, хранилище топлива, три склада боеприпасов, а также личный состав и военную технику, сосредоточенные в районах населенных пунктов Барвенково, Гуляйполе, Камышеваха, Зеленое Поле, Великомихайловка и Николаев".
Генерал добавил, что российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе два украинских истребителя.
"Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три украинских боевых самолета: два истребителя МиГ-29 в районе населенного пункта Изюм и один Су-25 в районе Авдеевки. Также сбиты в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Климово, Невельское, Новотроицкое, Изюм, Пантелеймоновка, Сладководное, Ясное. Перехвачены 10 крупнокалиберных реактивных снарядов, выпущенных украинскими реактивными системами залпового огня по населенному пункту Чернобаевка. Российские артиллерийские подразделения в течение ночи нанесли удары по 315 объектам украинских войск. Поражены 18 пунктов управления, 22 артиллерийские батареи, зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", а также 275 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника", - сообщил Конашенков.