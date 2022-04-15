Вооруженные силы России уничтожили ракетами "Искандер" четыре склада вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Ракетными войсками нанесены удары высокоточными ракетами наземного базирования "Искандер". Уничтожены четыре склада вооружения и военной техники, а также три района сосредоточения живой силы противника у населенных пунктов Попасная, Ямполь и Крамоторск", - цитирует его ТАСС.

Конашенков отметил, что российские военные высокоточными ракетами в течение ночи уничтожили 16 украинских военных объектов: "В том числе пять командных пунктов противника, хранилище топлива, три склада боеприпасов, а также личный состав и военную технику, сосредоточенные в районах населенных пунктов Барвенково, Гуляйполе, Камышеваха, Зеленое Поле, Великомихайловка и Николаев".