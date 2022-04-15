Транзит российского газа через Украину продолжает снижаться

Транзит российского газа через Украину в понедельник, 18 апреля, как ожидается, останется вдвое ниже контрактных обязательств "Газпрома".

По данным оператора ГТС Украины, заявки на прокачку через станции "Суджа" и "Сохрановка" составляют 56,88 млн кубометров, что близко к уровню предыдущего дня (56,5 млн). Это почти в два раза ниже максимальных обязательств "Газпрома" — около 109,6 млн кубометров в сутки. При этом российская компания отмечает, что поставляет газ для транзита штатно, в соответствии с заявками европейских потребителей.

Заявки стали снижаться с 8 апреля. На уровне, близком к 57 млн кубометров, заявка держится с 16 апреля.