Репортаж из Дома Азербайджана в городе Ататюрка

Как сообщили haqqin.az из Государственного комитета по работе с диаспорой, в Доме Азербайджана, функционирующем при Обществе греческо-азербайджанской дружбы «Гала» и возглавляемом Рашидом Мамедовым, часто проходят встречи азербайджанцев, проживающих в Салониках и окрестных городах Греции, а также представителей дружественных народов. Здесь совместно отмечаются национальные праздники Азербайджана, знаменательные даты, пропагандируются азербайджанская культура, история, обычаи и традиции.

Программа «Родина не далеко», автором и ведущей которой является Василя Вахидгызы, уже четыре года транслируется также в эфире Общественного TV.

Отметим, что Салоники – город, где родился основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк.