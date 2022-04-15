Президент Киргизии летит в Баку по приглашению Ильхама Алиева
Президент Киргизии Садыр Жапаров 19-20 апреля по приглашению лидера Азербайджана Ильхама Алиева посетит с официальным визитом Баку. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы государства Жээнбек Кулубаев, пишет 24.kg.
Уточняется, что в рамках предстоящего визита Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с Ильхамом Алиевым. Лидеры стран обсудят актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия.