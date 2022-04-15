В Украине рассказали о новых потерях российской армии
Общие боевые потери личного состава России составляют около 20 600 человек.
Как сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины, с 24 февраля российская сторона потеряла 790 танков, 2041 боевую бронированную машину, 381 артиллерийскую систему, 167 самолетов и 147 вертолетов, а также 130 РСЗО, 67 средств ПВО, 1487 единиц автомобильной техники, 8 кораблей/катеров, 76 цистерн с ГСМ, 155 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Кроме того 27 единиц специальной техники, 4 пусковые установки ОТРК/ТРК.