Офис Зеленского пригласил Байдена в Украину посмотреть на последствия российского вторжения

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что было бы неплохо, если бы президент США Джо Байден лично посетил Украину и посмотрел на последствия российского вторжения, передает NV.

«Было бы очень неплохо, если бы Байден лично увидел в Украине последствия российского вторжения, встретился с руководством Украины, соответствующим образом политика США была бы еще больше в поддержку Украины», - сказал Жовква.

По его словам, в Офисе президента готовы видеть Байдена в Украине.

Напомним, что 15 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в настоящее время визит президента США Джо Байдена в Украину не планируется.