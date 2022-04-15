Роскомнадзор заблокировал Human Rights Watch и два десятка украинских сайтов

Решением Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор заблокировал сайты Human Rights Watch, Gazeta.ua, «Громадське радио», украинское издание «Сегодня» и еще 20 сайтов, передает The Insider.

Согласно решению Генпрокуратуры от 17 апреля, заблокировано два десятка украинских сайтов, а также статья о мародерстве российских военных на сайте издания News Tbilisi.

С начала «спецоперации» России в Украине Роскомнадзор заблокировал более 1500 сайтов, а также социальные сети Facebook, Twitter и Instagram.