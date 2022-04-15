Главный разведчик Украины о событиях в Белгороде: россияне должны привыкать
«Россияне должны привыкать к провокациям своих же военных, как произошло в Белгороде. Украинская сторона не может комментировать домыслы о своей причастности к этому», - в интервью Spiegel заявил начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.
В частности, он заявил, что не может комментировать инциденты на складах с топливом в Белгороде, но высказал свое мнение об угрозах российской стороны нанести удары по «центрам принятия решений» в Киеве.
«Что я на это отвечу? Разве россияне до этого не обстреливали Киев? Конечно, они не хотят представлять, что война может коснуться их территории. Я понимаю, что им сложно признать, что впервые с 1943 года происходят нападения на российскую территорию. Но они должны привыкнуть к этому», - заявил Буданов.
По его словам, у украинской разведки есть сведения, что российская сторона сама готовит провокации.
«Целью таких инсценировок обычно является оправдание собственных действий. На этот раз цель другая: во-первых, речь идет о консолидации своего общества, которое в массе своей отказывается воевать. Ей нужно показать, что Украина - террористическое государство, угроза, которую необходимо остановить. А во-вторых, отвлечь внимание общественности от Бучи и других случаев. Так что, если в ближайшие дни взорвутся вокзалы, электростанции или цистерны с горючим и каждый раз будут обвинять Украину, я не сильно удивлюсь», - добавил Буданов.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский опроверг причастность украинских сил к инцидентам в Белгороде, заявляя, что Киев никогда не применял оружие для атак на Россию на ее территории.