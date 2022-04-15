Главный разведчик Украины о событиях в Белгороде: россияне должны привыкать

«Россияне должны привыкать к провокациям своих же военных, как произошло в Белгороде. Украинская сторона не может комментировать домыслы о своей причастности к этому», - в интервью Spiegel заявил начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

В частности, он заявил, что не может комментировать инциденты на складах с топливом в Белгороде, но высказал свое мнение об угрозах российской стороны нанести удары по «центрам принятия решений» в Киеве.

«Что я на это отвечу? Разве россияне до этого не обстреливали Киев? Конечно, они не хотят представлять, что война может коснуться их территории. Я понимаю, что им сложно признать, что впервые с 1943 года происходят нападения на российскую территорию. Но они должны привыкнуть к этому», - заявил Буданов.