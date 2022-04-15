Представитель Эрдогана: война России и Украины открывает эпоху новой холодной войны

Война России против Украины, приведет к серьезным изменениям в мире. Мир вступает в новую эпоху холодной войны, и мы должны готовиться к ее последствиям, сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в ходе встречи с членами Конгресса США в рабочем офисе президентской резиденции Долмабахче в Стамбуле.

Он отметил, что новые реалии затронут многие сферы, в том числе продовольственную, энергетику, кибербезопасность и т. д.

По словам Калына, после встречи делегаций Украины и России в турецком мегаполисе у многих появилась надежда на мир, но затем ситуация вновь осложнилась. “Несмотря на непростую ситуацию, Анкара продолжает прилагать усилия для возобновления очного диалога представителей двух стран, стремясь не допустить разрастания войны”, - добавил он.