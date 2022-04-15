Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за ухода иностранных компаний из России в Москве могут остаться без работы около 200 тысяч человек, передает РБК.

По его словам, власти российской столицы и федеральный бюджет выделят на их поддержку 3,36 млрд руб, а также организуют общественные работы - например, в парках.

Напомним, что с начала боевых действий на территории Украины об ограничении или прекращении работы на российском рынке заявили более 750 зарубежных компаний.