Что ждет мировую экономику в 2022 году

Мировую экономику в 2022 году ждет стагфляция (спад активности при высокой инфляции), поскольку война России против Украины ограничила восстановление экономики после пандемии коронавируса. Это показало исследование, проведенное Financial Times совместно с экспертами Брукингского института, передает Interfax.

Эксперты считают, что большинство стран столкнется с ростом ценового давления, ослаблением ВВП и падением делового и потребительского доверия. "Текущий год может стать сложным периодом геополитических перегруппировок, устойчивых сбоев в поставках, а также волатильности на финансовых рынках, причем фоном для всего этого будет растущее инфляционное давление и отсутствие пространства для маневра в политике", - заявил старший научный сотрудник Брукингского института Эсвар Прасад.

Сводный индекс активности, рассчитываемый FT и Брукингским институтом, показывает существенную потерю импульса к росту с конца 2021 года в экономиках развитых стран и emerging markets при снижении уровней доверия и спаде на финансовых рынках. Серьезные трудности ждут как США, так и Китай, и Европу, заявил Прасад.