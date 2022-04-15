Что ждет мировую экономику в 2022 году
Мировую экономику в 2022 году ждет стагфляция (спад активности при высокой инфляции), поскольку война России против Украины ограничила восстановление экономики после пандемии коронавируса. Это показало исследование, проведенное Financial Times совместно с экспертами Брукингского института, передает Interfax.
Эксперты считают, что большинство стран столкнется с ростом ценового давления, ослаблением ВВП и падением делового и потребительского доверия. "Текущий год может стать сложным периодом геополитических перегруппировок, устойчивых сбоев в поставках, а также волатильности на финансовых рынках, причем фоном для всего этого будет растущее инфляционное давление и отсутствие пространства для маневра в политике", - заявил старший научный сотрудник Брукингского института Эсвар Прасад.
Сводный индекс активности, рассчитываемый FT и Брукингским институтом, показывает существенную потерю импульса к росту с конца 2021 года в экономиках развитых стран и emerging markets при снижении уровней доверия и спаде на финансовых рынках. Серьезные трудности ждут как США, так и Китай, и Европу, заявил Прасад.
Хотя потребительские расходы в Штатах остаются сильными, а рынок труда вернулся к доковидным условиям, высокая инфляция стала серьезной проблемой для Федеральной резервной системы (ФРС), частью мандата которой является поддержание ценовой стабильности. В марте инфляция в США достигла 8,5% в годовом выражении, что является максимумом с декабря 1981 года. Прасад отметил, что есть реальный риск, что ФРС теряет контроль над инфляцией, и ей, возможно, придется ужесточать политику еще быстрее, чем она сигнализировала, что несет в себе угрозу резкого замедления экономического роста в 2023 году.
Проблемы Китая связаны со стратегией "нулевой толерантности" властей КНР к COVID-19. В первом квартале 2022 года темпы роста экономики Китая неожиданно ускорились по сравнению с предыдущим кварталом, несмотря на жесткие карантинные ограничения. Согласно данным Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, объем ВВП в январе-марте увеличился на 4,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения ВВП на 4,4%.
В случае Европы серьезные риски для экономики представляет война в Украине, которая затрагивает ее больше других, а также попытки региона сократить зависимость от экспорта энергоресурсов из России. Прасад на данный момент не видит быстрых решений для этих проблем.
По словам Прасада, чтобы удержать глобальную экономику на приемлемой траектории роста, потребуются согласованные действия для преодоления основных вызовов, в том числе меры по ограничению вызванных пандемией проблем, шаги для подавления геополитической напряженности, а также целевые меры, такие как инфраструктурные расходы, для повышения долгосрочной производительности вместо укрепления краткосрочного спроса.