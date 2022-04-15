Центробанк подтвердил: Россия может распоряжаться только половиной золотовалютных резервов

«Банк России в условиях санкций сейчас может распоряжаться примерно половиной золотовалютных резервов». Об этом, выступая в Госдуме, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Это золото, юани, и они не дают возможности управлять ситуацией с валютой на внутреннем рынке», - отметила Набиуллина.