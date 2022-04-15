Центробанк подтвердил: Россия может распоряжаться только половиной золотовалютных резервов
«Банк России в условиях санкций сейчас может распоряжаться примерно половиной золотовалютных резервов». Об этом, выступая в Госдуме, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
«Это золото, юани, и они не дают возможности управлять ситуацией с валютой на внутреннем рынке», - отметила Набиуллина.
По ее словам, именно поэтому для стабилизации ситуации на валютном рынке были приняты меры валютного контроля, введено требование по обязательной продаже экспортерами валютной выручки.
Ранее глава Минфина России Антон Силуанов признал, что санкции лишили страну доступа к $300 млрд своих резервов.