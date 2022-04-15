Россия планировала атаку на Ивано-Франковск, но изменила направление ракет в последний момент

«В понедельник, 18 апреля, ВС России ударили по Львову управляемыми ракетами. Сначала их нацелили на Ивано-Франковск, но в последний момент изменили направление». Об этом заявил депутат Львовского горсовета Андриан Гутник, передает УНИАН.

По его словам, этот удар был предупреждением для многих жителей Львова, чтобы те не пренебрегали сигналами воздушной тревоги.

«Возможно, Львов был расслаблен в этом плане. Насколько мы понимаем, официальных данных от львовской военной администрации пока не имеется. Известно, что визуально в Ивано-Франковской области, когда долетали ракеты, они летели в одном направлении. На блокпостах, есть информация, что видели, как они повернули в направлении Львова. Это были управляемые ракеты, которые летели в одном направлении, воздушная тревога предупреждала - летят ракеты в сторону западной Украины, и они были направлены на Ивано-Франковск, но в последний момент были повернуты в направлении Львова», - сообщил Гутник.