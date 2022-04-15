Российский аналог SWIFT набирает популярность

52 иностранные организации из 12 стран присоединились к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Об этом, выступая в Госдуме, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, СПФС «работает по стандартам SWIFT». «К ней могут присоединяться и уже присоединяются иностранные участники, заинтересованные в работе с российскими партнерами», — цитирует Набиуллину ТАСС.

C 12 марта SWIFT перестала оказывать услуги российским банкам, которые попали под санкции Евросоюза. СПФС была разработана в 2014 году как аналог системы передачи межбанковских платежей SWIFT.