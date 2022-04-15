В Мариуполе с начала российского вторжения погибли около 22 тысяч человек. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире UAразом.

Советник главы города также сообщил, что в городе совсем не осталось врачей, что делает гуманитарную ситуацию еще хуже.

«Вокруг Мариуполя развернуты 4 фильтрационных лагеря, в которых содержатся горожане перед депортацией в РФ. Количество погибших мирных жителей на данный момент около 22 тысяч человек, оно будет расти», - считает П.Андрющенко.