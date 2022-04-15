Лукашенко сообщил о задержании своего личного врача

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в связи с задержанием 35 ортопедов-травматологов о недопустимости коррупции в медицинской сфере.

«Я очень хорошо знаю ход этой операции: контролировал. Это не сегодня, не вчера началось. Я министра здравоохранения об этом предупредил. Но на сегодня 35 человек [задержаны]. Уверен, что это не все те, кто должен там с ними рядом сидеть», - отметил Лукашенко на встрече с министром здравоохранения, генеральным прокурором и председателем Комитета государственной безопасности в понедельник, сообщает агентство БелТА.

Он напомнил о деле против врачей-ортопедов, возбужденном еще в 2018 году. «Не просто подсказывали людям, лежащим на операционном столе, какие импортные ортопедические запчасти им в тело вставить, а прилично за это от иностранцев получали взятки. У некоторых по 300 тысяч, по €650 тысяч при обысках обнаружили только дома», - сказал Лукашенко. При этом президент предупредил, что тем, «кто на беде людей наживается, пощады никогда не будет». Глава государства сравнил коррупцию с войной. «С чего начинаются войны? В основе любой войны - несправедливость и коррупция», - подчеркнул белорусский лидер.