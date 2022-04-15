Синоптики о погоде в Баку на завтра

В Баку и на Апшеронском полуострове 19 апреля ожидается переменная облачность, пасмурная погода без осадков. Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха на Апшеронском полуострове составит ночью 10-12, днем - 15-19, в Баку ночью - 10-12, днем - 17-19 градусов тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70%.

Завтра в районах Азербайджана прогнозируется погода без осадков, ночью и утром местами туман, порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 7-12, днем - 22-27, в горах ночью - 0-5, днем - 11-16 градусов тепла.