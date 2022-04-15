В Кремле прокомментировали кадры пожара на крейсере «Москва»

В Кремле видели предполагаемые кадры пожара на крейсере «Москва», однако не могут сказать, насколько они аутентичны и соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, могут ли в Кремле подтвердить подлинность кадров.

«Мы действительно, да, видели кадры, но насколько они аутентичны и соответствуют действительности, мы сказать не можем», — цитирует Пескова РИА Новости.