В Ираке боевики ИГ уничтожили мусульманскую святыню

Боевики террористической организации "Исламское государство” уничтожили религиозный объект мусульман-суннитов в провинции Дияла на востоке Ирака, сообщает Shafaq news со ссылкой на источники в силовых структурах страны.

Как передает ТАСС, в ходе столкновения между иракскими силовиками и террористами ИГ в районе Аль-Абара в 19 км к северо-востоку от города Баакуба (административный центр Диялы) экстремисты проникли на объект и привели в действие несколько взрывных устройств. Согласно некоторым данным, террористы взорвали усыпальницу.

Отмечается, что прибывший на место взрыва спецназ ведет поиск террористов в близлежащих районах. Информации о жертвах и пострадавших нет.