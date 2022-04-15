В Кремле заявили, что Украина непостоянна в своих требованиях

Динамика российско-украинских переговоров оставляет желать лучшего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Специальная военная операция продолжается. Президент совсем недавно сказал, что все идет по плану», — отметил Песков, добавив, что на экспертном уровне продолжаются контакты в рамках переговорного процесса с Украиной.

«Также хочу вам напомнить слова президента о том, что, к сожалению, украинская сторона не демонстрирует особого постоянства по согласованным моментам. Позиция часто меняется, и, конечно, динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего», — заявил Песков.