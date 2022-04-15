МИД Украины: Мариуполь может стать «красной линией» на переговорах с Москвой

«Мариуполь может стать «красной линией» в переговорах с Россией». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью СBS news.

Глава ведомства отметил, что в последние недели контактов с российской делегацией на уровне МИД не было.

«Единственный уровень контактов - это переговорная группа, которая состоит их представителей разных институций и членов парламента. Они продолжают консультации на экспертном уровне. Но переговоров на высоком уровне не происходит. После Бучи стало особенно трудно продолжать переговоры с россиянами», - сказал Кулеба.