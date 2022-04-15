Задержанный на прошлой неделе депутат украинского парламента Виктор Медведчук обратился к президентам РФ и Украины с просьбой обменять его на защитников и жителей Мариуполя. Соответствующее видео с обращением Медведчука опубликовала Служба безопасности Украины.

С мая 2021 года Виктор Медведчук, который приходится кумом президенту РФ Владимиру Путину, находился под домашним арестом в Украине по делу о госизмене. Вскоре после вторжения России в Украину Медведчук сбежал из-под ареста. 12 апреля политика задержали сотрудники СБУ. По данным украинских властей, он планировал пересечь границу под видом военнослужащего, а потом сбежать в Россию.

О готовности Киева обменять Медведчука, ранее заявлял Владимир Зеленский.

В Кремле заявляли, что не видят возможности обмена Медведчука на пленных украинских военнослужащих, поскольку он не гражданин России и не имеет отношения к военным действиям России в Украине.