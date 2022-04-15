Ильхам Алиев выделил более 3 млн манатов религиозным структурам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился об оказании финансовой помощи на общую сумму 3,1 млн манатов религиозным структурам страны и Фонду пропаганды духовных ценностей. Об этом говорится на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, один миллион манатов из Резервного фонда президента Азербайджанской Республики выделено Управлению мусульман Кавказа, 350 (триста пятьдесят) тысяч манатов - религиозному учреждению Бакинской и Азербайджанской епархии Русской Православной Церкви, 350 (триста пятьдесят) тысяч манатов - религиозной общине горских евреев города Баку, 350 (триста пятьдесят) тысяч манатов - Бакинской религиозной общине европейских евреев, 350 (триста пятьдесят) тысяч манатов - религиозной структуре Апостольской префектуры Католической Церкви в Азербайджанской Республике и 350 (триста пятьдесят) тысяч манатов - Албано-удинской христианской религиозной общине Азербайджанской Республики, а также 350 (триста пятьдесят) тысяч манатов - Фонду пропаганды духовных ценностей.