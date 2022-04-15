Экс-глава армянских спецслужб вернулся из Москвы и в одиночку начал протест из-за Карабаха

Фархад Мамедов, автор haqqin.az 14:45

Армянская оппозиция пытается запустить новую волну протестов, чтобы помешать премьер-министру Николу Пашиняну заключить мирное соглашение с Азербайджаном. Но, как стало известно haqqin.az из источников в армянских СМИ, усилия эти успеха пока не имеют. В минувшее воскресенье Артур Ванецян - лидер оппозиционной парламентской фракции «Честь имею» и руководитель партии «Отечество» начал сидячую акцию протеста на ереванской площади Свободы. По его словам, акция направлена на то, чтобы помешать планам премьер-министра Никола Пашиняна, связанным с «односторонними уступками» в карабахском вопросе.

Как уже сообщалось, 6 апреля премьер-министр Никол Пашинян согласился в ходе трехсторонних переговоров в Брюсселе принять пять основных принципов начала мирных переговоров, выдвинутых Азербайджаном, самый важный из которых заключается в официальном признании сторонами территориальной целостности друг друга. Выступая на прошлой неделе в парламенте, Пашинян прямо заявил, что другого выбора у Армении нет: она должна признать территориальную целостность Азербайджана, «понизить планку в карабахском вопросе» и немедленно начать мирные переговоры. Это значит, что Армения более не будет претендовать на независимость так называемой «НКР» - квазиобразования на территории, где временно дислоцированы российские миротворцы, а также официально откажется от территориальных претензий к Азербайджану. Заявление Пашиняна вызвало яростный протест оппозиционных реваншистов, а также лидеров армянских сепаратистов, проживающие в нагорной части Карабахской экономической зоны Азербайджана, обвинивших премьер-министра в «сдаче Карабаха». Судя по всему, армянская оппозиция намерена инициировать в стране волну протестов с использованием так называемой «карабахской карты», чтобы отстранить Пашиняна от власти.

Артур Ванецян, один из лидеров «армянского реванша» и бывший член команды Пашиняна (возглавлял ранее Службу национальной безопасности Армении – ред.), сразу после трехсторонней встречи в Брюсселе с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Европейского совета Шарля Мишеля, отправился в Москву, где, как сообщают армянские СМИ, провел несколько встреч «в чисто политических целях». В этой связи уместно напомнить, что причиной скандальной отставки Ванецяна и его последующего противостояния со своим бывшим боссом была уверенность Никола Пашиняна в том, что Ванецяна, когда он был главой СНБ, завербовали российские спецслужбы. «У меня есть убедительные доказательства, что глава СНБ был завербован спецслужбами «другого государства», - заявил тогда Пашинян, объясняя причину отставки Ванецяна. Трудно сказать, с кем из руководства Кремля (или Лубянки?) встречался и о чем говорил Артур Ванецян, но вернувшись в Ереван, он использовал против Пашиняна тактику своего бывшего начальника. То есть вышел с несколькими сторонниками на центральную площадь Еревана, призывая премьер-министра немедленно уйти в отставку. «Правительство Никола Пашиняна готовится отказаться от Нагорного Карабаха (то есть горной части Карабахского экономического района Азербайджана — ред.) и признать, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана, - заявил Ванецян в прямом эфире в Facebook из центра Еревана. - Если Армения не восстанет и не свергнет правительство Пашиняна, это обязательно произойдет. Я начинаю эту борьбу не как лидер политической партии, а как рядовой гражданин Армении, призывая всех присоединиться к этой борьбе. Если здесь соберется народ, если с каждым днем число протестующих будет удваиваться, утраиваться, то через очень короткое время мы просто скажем Пашиняну: уходи, оставь Армению, мы сможем вернуть нашу родину в нормальное состояние».