В результате ракетного удара по Краматорску разрушены жилые дома, инфраструктурные объекты, сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

«Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску. Разрушено по меньшей мере восемь жилых домов, образовательный и инфраструктурный объекты», - написал он и опубликовал фотографии с последствиями одного из обстрелов.

По его словам, артиллерийские обстрелы по всей линии фронта не прекращались всю ночь. Наиболее интенсивный огонь россияне вели на Марьинском, Авдеевском и Очеретинском направлениях. На данный момент не зафиксированы жертвы среди мирного населения, но повреждены многие жилые дома, в некоторых местах перебито электро- и газоснабжение.