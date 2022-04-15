Официальный Тбилиси: Грузия не будет страной, где у России будет возможность обойти санкции
С точки зрения двусторонних санкций у нас нет таких инструментов, которыми можно реально оказать какой-то эффект на решения России — главное, что Грузия не будет страной, где у России будет возможность обходить санкции, заявил журналистам председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, пишет "Грузия Онлайн".
По словам спикера, во время визита в Украину председатель парламента страны отметил, что Грузия автоматически присоединяется к международным финансовым регуляциям и, по словам Папуашвили, в этом плане «каких-либо претензий нет».
«У нас был разговор касательно санкций, и в связи с этим, между прочим, председатель парламента Украины также отметил, что в том числе к международным финансовым регуляциям Грузия как часть международной системы, разумеется, присоединяется автоматически, и каких-либо претензий в этом плане не существует.
Что касается двусторонних санкций – и тут, между прочим, хорошо, что и оппозиционные представители также вынесли точно ту формулировку, которая там была сказана председателем, что, может, Грузия обсудила бы возможности двусторонних санкций. У нас об этом был откровенный разговор. То, что мы видим и о чем думаем, что уже политический спектр соглашается, у нас нет таких инструментов с точки зрения двусторонних санкций, которыми мы можем оказать какой-то эффект на решения России, но главное в этом плане и для Украины, и для нас, что Грузия не будет страной, где у России будет возможность обойти санкции», - заявил Папуашвили.