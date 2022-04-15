Официальный Тбилиси: Грузия не будет страной, где у России будет возможность обойти санкции

С точки зрения двусторонних санкций у нас нет таких инструментов, которыми можно реально оказать какой-то эффект на решения России — главное, что Грузия не будет страной, где у России будет возможность обходить санкции, заявил журналистам председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, пишет "Грузия Онлайн".

По словам спикера, во время визита в Украину председатель парламента страны отметил, что Грузия автоматически присоединяется к международным финансовым регуляциям и, по словам Папуашвили, в этом плане «каких-либо претензий нет».

«У нас был разговор касательно санкций, и в связи с этим, между прочим, председатель парламента Украины также отметил, что в том числе к международным финансовым регуляциям Грузия как часть международной системы, разумеется, присоединяется автоматически, и каких-либо претензий в этом плане не существует.