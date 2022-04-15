Федерация, возглавляемая Мадатом Гулиевым, сменила название и лого
Федерация велоспорта Азербайджана отныне будет называться Азербайджанской велосипедной федерацией (AVF).
При смене названия были взяты за основу требования Кабинета министров касательно правил выдачи государственной аккредитации по присвоению общественным объединениям статуса республиканских спортивных федераций.
Также представлен новый логотип федерации. В ближайшее время будет обновлен и сайт AVF.
Напомним, в конце ноября на должность президента федерации был избран министр оборонной промышленности Мадат Гулиев.