Российские военные, захватившие Бучу в Киевской области, убили каждого пятого жителя, оставшегося там на время оккупации, пишет УНИАН со ссылкой на заявление мэра города Анатолия Федорука в эфире украинского телевидения.

«Мы в Буче посчитали: убит каждый пятый из числа тех, кто оставался в городе под оккупантами. И я лично, как и тысячи моих сограждан, чувствую ненависть к тем, кто пытал и убивал мирных бучанцев», - отметил Федорук.

По словам мэра, особенно тяжкие преступления - это групповые изнасилования и убийства детей. «Они были и в Буче, и в Ворзеле… Пусть российские матери слышат, что сделали их дети в Буче», - сказал он.