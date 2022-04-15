Киев обвинил президента Сербии во лжи
«Обвинения президента Сербии о причастности Украины к сообщениям о минировании сербских самолетов не соответствуют действительности». Об этом в интервью «Европейской правде» заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.
Он отметил, что Киев категорически отвергает безосновательные обвинения президента Сербии о якобы причастности Украины к сообщениям о минировании самолетов сербских авиакомпаний, совершающих полеты в Россию.
Также в МИД Украины выразили разочарование, что Сербия до сих пор не присоединилась к санкциям ЕС, наложенным на Россию.
«Ежедневно Россия наносит ракетно-бомбовые удары по украинским городам, убивает мирных жителей, разрушает гражданскую инфраструктуру. Жесткие санкции и единство демократического мира способны остановить эту войну. Призываем Белград встать на сторону правды и в полной мере приобщиться к поддержке Украины и отстаиванию ценностей, на которых основана объединенная демократическая Европа», - заявил Николенко.
Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что за сообщениями о минировании сербских самолетов, совершающих полеты в РФ, стоят две страны: одна – член ЕС, другая – Украина.