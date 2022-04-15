Киев обвинил президента Сербии во лжи

«Обвинения президента Сербии о причастности Украины к сообщениям о минировании сербских самолетов не соответствуют действительности». Об этом в интервью «Европейской правде» заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Он отметил, что Киев категорически отвергает безосновательные обвинения президента Сербии о якобы причастности Украины к сообщениям о минировании самолетов сербских авиакомпаний, совершающих полеты в Россию.

Также в МИД Украины выразили разочарование, что Сербия до сих пор не присоединилась к санкциям ЕС, наложенным на Россию.