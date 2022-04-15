Муфтий управления мусульман Украины считает, что в войне с Россией нет компромисса

В войне с Россией уже не может быть компромисса, заявил муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов. По его мнению, или россияне уничтожат украинцев, или украинцы их. Об этом Исмагилов рассказал в интервью РБК-Украина.

"Эта война обрела онтологический характер. В этой войне уже не может быть компромисса, здесь одно из двух: или они уничтожат нашу государственность и нас как народ, или мы уничтожим их. Если мы Россию не добьем, она соберется с силами и через год-два снова нападет", - заявляет священнослужитель.

По его словам, если Украина не выстоит, российские войска просто уничтожат ее. Свидетельством этому - кадры из Мариуполя, Харькова, Волновахи, Ахтырки и других украинских городов.

"…Не нужно думать, что с другими регионами Украины, если дойдет туда сапог российского солдата, будет по-другому. Чем дальше на запад, тем будет жестче. Все центральные и западные регионы Украины будут уничтожаться с жутким остервенением и ненавистью", - добавил Исмагилов.