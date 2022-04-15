США отложили поставки Болгарии оплаченных F-16, опасаясь утечек данных в Россию

США затягивают на два года поставку Болгарии уже оплаченных восьми самолетов F-16, так как опасаются утечек данных в Россию, сообщает портал Euractiv со ссылкой на двух бывших болгарских министров обороны.

"У нас есть проблемы с защитой секретной информации <...> Я предполагаю, что поставка истребителей F-16 затягивается именно по этой причине, так как безопасность технологий не гарантирована на сто процентов", — цитирует Велизара Шаламанова, занимавшего пост министра обороны в 2014 году, РИА Новости.

Его мнение разделяет и один из его предшественников Тодор Тагаев. По его мнению, секретные технологии, связанные с производством истребителей, могут оказаться в руках россиян. "Болгария должна создать систему защиты секретной информации. Мы все еще даем доступ российским представителям к военной авиабазе "Граф Игнатьево". Должна быть 110-процентная гарантия, что ноги россиян там не будет", — отметил он.