Россияне массово отказываются воевать в Украине
В вооруженных силах России растет количество отказов участвовать в войне против Украины, говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.
"В армии России продолжается волна отказов от участия в войне против Украины. Так подтверждено, что среди "контрактников" в подразделениях 150-й мотострелковой дивизии 8-й армии южного военного округа ВС РФ количество отказов достигло 60-70% от общего количества личного состава. С военнослужащими, отказавшимися ехать в Украину, "работают" заместители командиров подразделений по военно-политической работе и сотрудники ФСБ. Людей убеждают принять участие в наступательных действиях. В случае повторного отказа – угрожают расправами над родственниками", – говорится в сообщении.
Отмечается, что тем, кого не удалось убедить, заносят запись в личное дело: "Отказался от участия в специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины". Подобную запись получают и те, кто до сих пор не участвовал в войне против Украины, а остались в так называемом "стратегическом резерве" в пунктах постоянной дислокации.
Кроме того, согласно сообщению, тем, кто прибыл в часть в ходе ротации, но отказался от участия в боевых действиях, в военный билет ставят штамп: "Совершил уклонение от исполнения обязанностей военной службы и служебно-боевых задач во время проведения специальной военной операции на территории Украины".
Утверждается также, что применяются "специфические" методы убеждения: в частности, обещанная выплата за ранение или контузию в сумме 3 миллионов рублей осуществляется только в случае возвращения военнослужащего в подразделение для дальнейшего участия в боевых действиях. В противном случае у российских военнослужащих возникают критические проблемы с оформлением документов и даже получением надлежащих медицинских услуг и справок о самом наличии ранения.
"Одновременно российское командование осуществляет меры по сокрытию реального количества убитых военных. Их тела накапливаются в моргах населенных пунктов Ростовской области. Многие тела находятся в моргах уже более месяца", – отмечается в сообщении.