Россияне массово отказываются воевать в Украине

В вооруженных силах России растет количество отказов участвовать в войне против Украины, говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"В армии России продолжается волна отказов от участия в войне против Украины. Так подтверждено, что среди "контрактников" в подразделениях 150-й мотострелковой дивизии 8-й армии южного военного округа ВС РФ количество отказов достигло 60-70% от общего количества личного состава. С военнослужащими, отказавшимися ехать в Украину, "работают" заместители командиров подразделений по военно-политической работе и сотрудники ФСБ. Людей убеждают принять участие в наступательных действиях. В случае повторного отказа – угрожают расправами над родственниками", – говорится в сообщении.

Отмечается, что тем, кого не удалось убедить, заносят запись в личное дело: "Отказался от участия в специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины". Подобную запись получают и те, кто до сих пор не участвовал в войне против Украины, а остались в так называемом "стратегическом резерве" в пунктах постоянной дислокации.