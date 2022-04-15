Российские военные удерживают в плену экипажи трех иностранных судов

Российские военные захватили в плен экипажи трех грузовых судов под флагом Доминики и Либерии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову.

Согласно информации, 42 члена экипажей судов и жену капитана судна Либерии взяли в заложники на территории порта Мариуполя. "По информации капитана судна "Azburg" Сергея Дзисяка, экипажи прошли "проверку" в фильтрационном лагере в Мангуше. Сейчас они находятся во временно оккупированном Донецке под постоянным наблюдением вооруженных российских военных", - сообщает Денисова.