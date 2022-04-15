В США и Европе у детей обнаружили загадочную болезнь печени

ВОЗ также сообщила, что три подобных случая расследуются в Испании и не менее четырех – в Ирландии.

Органы здравоохранения некоторых стран расследуют загадочные случаи тяжелого заболевания печени у детей. Считается, что они могут быть связаны с вирусом, который в норме вызывает обычную простуду. Всемирная организация здравоохранения заявила в пятницу, 15 апреля, что Великобритания расследует как минимум 74 случая заражения детей гепатитом неясного происхождения, который сопровождается воспалением печени. Об этом пишут российские "Вести".

В то же время представители здравоохранения США говорят, что расследуют уже девять подобных случаев. Все они зарегистрированы в Алабаме, и теперь органы власти проверяют, есть ли информация о похожих заболеваниях в других штатах. В США заболели дети в возрасте от 1 до 6 лет, и двоим потребовалась пересадка печени. Представители ВОЗ отметили, что некоторые из заболевших в Европе были старше, но большинство были в том же возрастном диапазоне.

Впервые в ВОЗ сообщили о необычных заболеваниях в начале апреля 2022 года. Тогда стало известно о 10 детях в Шотландии, госпитализированных с проблемами печени. Один заболел в январе, девять других — в марте. После того как их госпитализировали, у всех заболевших был диагностирован гепатит. У детей отмечались такие общие симптомы, как желтуха, диарея и боль в животе.

Лабораторные исследования исключили вирусы гепатита А, В, С и Е, которые обычно вызывают такие заболевания. Чиновники говорят, что им ничего не известно о международных поездках или других факторах, которые могли подвергнуть детей риску заражения неизвестной инфекцией. Но они отметили, что в последнее время произошёл всплеск распространения аденовирусов. Аденовирусы ранее были связаны с развитием гепатита у детей, но в основном у детей с ослабленной иммунной системой.

В заявлении ВОЗ говорится о необходимости дополнительных лабораторных исследований, чтобы выявить любые потенциальные ассоциации болезни с конкретными вирусами.

Представители системы здравоохранения Алабамы говорят, что они изучают рост заболеваемости гепатитом у детей уже с ноября 2021 года. У всех заболевших был положительный результат теста на аденовирус. Американские медики изучают связь с одним конкретным типом — аденовирусом 41 серотипа, который обычно связан с воспалением кишечника.

Пока ВОЗ не заявляет о какой-либо эпидемиологической опасности, связанной с этим загадочным заболеванием. Однако организация призывает внимательно следить за новыми случаями заражения и подробно исследовать возможные причины заболевания.