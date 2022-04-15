4 причины купить новый флагман Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22+

16:00

Недавно представленные новинки от мирового гиганта электротехники и технологий вызвали настоящий ажиотаж. Новинки Galaxy S22 и Galaxy S22+ сразу привлекли к себе внимание. Давайте рассмотрим 4 главные причины, почему вам следует приобрести данные флагманы.

1) Пожалуй, в первую очередь необходимо отметить крутой дисплей. Уже много лет Samsung сам производит все технологии дисплеев и преуспел в этом настолько, что не имеет никаких прямых конкурентов на рынке. Визуально Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22+ отличаются размерами дисплея. У Galaxy S22 установлен экран Dynamic AMOLED 2X 6,1″ FHD+, с разрешением 2400×1080 с плотностью пикселей 425 ppi. В Galaxy S22+ стоит такой же дисплей, но 6,6″ с разрешением 2340×1080 с плотностью 393 ppi. Это дисплей, изготовленный по технологии LTPO и поддерживает адаптивную частоту обновления до 120 Гц. Дисплей смартфонов поддерживает функции Vision Booster (подстройка контрастности под яркий дневной или ночной свет) и Eye Comfort Shield (контроль уровня синего света). А Galaxy S22+ также обладает огромным запасом яркости: 1750 нит в пике. Вы сможете разглядеть любые детали даже при самом ярком солнечном свете.

2) Вторая причина – конечно же, камеры. Смартфоны оснащены тремя камерами профессионального уровня, что позволяет получать отличные снимки даже в самых сложных условиях. Блок включает в себя: Широкоугольную камеру на 50 МП, которая снимает фантастические фото в ночное время благодаря искусственному интеллекту.

Ультраширокоугольную камеру на 12 МП, с углом обзора 120°.

Телеобъектив (10 МП) c трехкратным оптическим зумом и стабилизацией изображения. Смартфон также дает вам возможность почувствовать себя профессионалом фотосъемки, благодаря специальным режимам. Например, режим Nightography объединяет программную и оптическую стабилизацию, что обеспечит отличное качество фото и видео при очень плохом освещении. Плюс к этому ночной видеорежим Super Night Solution позволяет снимать ролики с четкой детализацией, убирая шум в каждом кадре. Фронтальная камера имеет разрешение на 10 МП, выдает отличные селфи, а также поддерживает множество режимов для идеальных фотографий.