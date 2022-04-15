4 причины купить новый флагман Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22+
Недавно представленные новинки от мирового гиганта электротехники и технологий вызвали настоящий ажиотаж. Новинки Galaxy S22 и Galaxy S22+ сразу привлекли к себе внимание. Давайте рассмотрим 4 главные причины, почему вам следует приобрести данные флагманы.
1) Пожалуй, в первую очередь необходимо отметить крутой дисплей. Уже много лет Samsung сам производит все технологии дисплеев и преуспел в этом настолько, что не имеет никаких прямых конкурентов на рынке. Визуально Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22+ отличаются размерами дисплея. У Galaxy S22 установлен экран Dynamic AMOLED 2X 6,1″ FHD+, с разрешением 2400×1080 с плотностью пикселей 425 ppi. В Galaxy S22+ стоит такой же дисплей, но 6,6″ с разрешением 2340×1080 с плотностью 393 ppi. Это дисплей, изготовленный по технологии LTPO и поддерживает адаптивную частоту обновления до 120 Гц. Дисплей смартфонов поддерживает функции Vision Booster (подстройка контрастности под яркий дневной или ночной свет) и Eye Comfort Shield (контроль уровня синего света). А Galaxy S22+ также обладает огромным запасом яркости: 1750 нит в пике. Вы сможете разглядеть любые детали даже при самом ярком солнечном свете.
2) Вторая причина – конечно же, камеры. Смартфоны оснащены тремя камерами профессионального уровня, что позволяет получать отличные снимки даже в самых сложных условиях. Блок включает в себя:
- Широкоугольную камеру на 50 МП, которая снимает фантастические фото в ночное время благодаря искусственному интеллекту.
- Ультраширокоугольную камеру на 12 МП, с углом обзора 120°.
- Телеобъектив (10 МП) c трехкратным оптическим зумом и стабилизацией изображения.
Смартфон также дает вам возможность почувствовать себя профессионалом фотосъемки, благодаря специальным режимам. Например, режим Nightography объединяет программную и оптическую стабилизацию, что обеспечит отличное качество фото и видео при очень плохом освещении. Плюс к этому ночной видеорежим Super Night Solution позволяет снимать ролики с четкой детализацией, убирая шум в каждом кадре.
Фронтальная камера имеет разрешение на 10 МП, выдает отличные селфи, а также поддерживает множество режимов для идеальных фотографий.
3) Мощная начинка - аппарат работает на Exynos 2200. Это восьмиядерный процессор, выполненный по технической норме 4 нм. Как утверждает производитель, указанный инновационный чип является самым быстрым в линейке Galaxy и обеспечивает первоклассную мощность. А главное, что он не греется, так как имеет эффективный отвод тепла – графеновую пластину. За графику на девайсе отвечает разработанный совместно с AMD ускоритель Xclipse 920. А установленной памяти – 8 Гбайт оперативной и 128 или 256 Гбайт пользовательской – хватит сполна.
4) Объемный аккумулятор и быстрая подзарядка. Супермощная и умная батарея серии Galaxy S22 подстраивается под ваши интересы. Она экономит энергию, когда это больше всего необходимо, продлевая срок службы батареи. Смартфоны отличаются объемами аккумуляторов. На Samsung Galaxy S22 + емкость батареи составляет 4500 мА·ч, а на Samsung Galaxy S22 стоит аккумулятор на 3700 мА·ч. Обе батареи не будут ограничивать ваши действия – общайтесь и играйте от рассвета до заката.
Отметим, что все смартфоны серии Samsung Galaxy S22 уже доступны к продаже в Азербайджане. Дополнительную информацию о новейших девайсах серии Galaxy S22 можно получить на официальном сайте компании Samsung, а также в сети магазинов: Baku Electronics, Irşad, Kontakt Home, Maxi.az, Soliton, World Telecom и Optimal.