Арабские страны осудили акт сожжения Корана в Швеции

"Мы решительно осуждаем сожжение Корана в Швеции. Подобные акции направлены лишь на разжигание ненависти и пропаганду насилия", - говорится в заявлении МИД Бахрейна.

Ряд арабских государств выступил с резкой критикой в адрес правых экстремистов за акт сожжения Корана в Швеции, сообщает телеканал Sky News Arabia.

"Эти действия противоречат свободе вероисповедания и убеждений, а также нарушают принципы мирного сосуществования народов. Международное сообщество должно объединить усилия для борьбы с идеями экстремизма и нетерпимости и не допустить оскорблений на религиозной почве", - подчеркнул официальный представитель МИД Иордании Хайтам Абу аль-Фул.

Иракский МИД, в свою очередь, вызвал временного поверенного в делах Швеции в Багдаде и выразил шведскому дипломату решительный протест по поводу осквернения Корана. Иракские власти заявили, что данная проблема влечет за собой серьезные последствия для отношений между Швецией и арабо-мусульманским миром.

Ранее в ряде шведских городов начались беспорядки, после того как стало известно, что Палудан намерен провести в них антиисламские манифестации - публичное сожжение Корана.