Арабские страны осудили акт сожжения Корана в Швеции
Ряд арабских государств выступил с резкой критикой в адрес правых экстремистов за акт сожжения Корана в Швеции, сообщает телеканал Sky News Arabia.
"Мы решительно осуждаем сожжение Корана в Швеции. Подобные акции направлены лишь на разжигание ненависти и пропаганду насилия", - говорится в заявлении МИД Бахрейна.
Руководство Саудовской Аравии отметило, что "сторонники [лидера датской правоэкстремистской партии "Жесткий курс"] Расмуса Палудана намеренно провоцируют мусульман и оскверняют их священные символы".
"Эти действия противоречат свободе вероисповедания и убеждений, а также нарушают принципы мирного сосуществования народов. Международное сообщество должно объединить усилия для борьбы с идеями экстремизма и нетерпимости и не допустить оскорблений на религиозной почве", - подчеркнул официальный представитель МИД Иордании Хайтам Абу аль-Фул.
Иракский МИД, в свою очередь, вызвал временного поверенного в делах Швеции в Багдаде и выразил шведскому дипломату решительный протест по поводу осквернения Корана. Иракские власти заявили, что данная проблема влечет за собой серьезные последствия для отношений между Швецией и арабо-мусульманским миром.
Ранее в ряде шведских городов начались беспорядки, после того как стало известно, что Палудан намерен провести в них антиисламские манифестации - публичное сожжение Корана.