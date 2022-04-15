Спецслужбы Турции задержали в Сирии террористов ИГИЛ

Национальная разведывательная организация Турции (MIT) провела очередную успешную операцию по захвату террористов за рубежом, передает Anadolu.

Согласно данным спецслужб, два члена террористической организации ИГИЛ Орхан Моран и Мустафа Кылычлы были схвачены в Сирии и доставлены в Турцию.

Отмечается, что боевики переданы сотрудникам жандармерии приграничной с Сирией провинции Хатай на юге Турции. Моран и Кылычлы не только готовили нападения на турецких военных в Сирии, но и оказывали помощь членам ИГИЛ в регионе.