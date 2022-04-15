Кремль анонсирует переговоры Путина и Пашиняна

Во вторник, 19 апреля, состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который будет находиться в России с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны планируют обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-армянских отношений стратегического партнерства и союзничества.

"Будет рассмотрен также ход реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая меры по восстановлению экономических и транспортных связей в регионе", - говорится в сообщении.