Министерство образования и Фонд возрождения Карабаха подписали меморандум

В пресс-службе Минобразования заявили, что основной задачей меморандума является оказание содействия процессу превращения освобожденных территорий в процветающий регион путем реализации совместных проектов и мероприятий.

Между Министерством образования и Фондом возрождения Карабах а подписан меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества. Документ подписали министр образования Эмин Амруллаев и председатель правления Фонда возрождения Карабах а Рахман Гаджиев.

Меморандум о взаимопонимании охватывает различные вопросы, в частности поддержку развитию образования (в том числе изучение и применение зарубежного опыта), кадровые исследования, продвижение государственно-частного партнерства в сфере образования, пропаганду культуры донорства в соответствующих учреждениях с использованием возможностей системы образования и так далее.

Соглашение также предусматривает распространение среди участников системы образования и других заинтересованных лиц и групп информации об ущербе, нанесенном Карабахскому региону в результате оккупации, а также реализацию совместных мероприятий, связанных с привлечением молодежи к участию в осуществляемых проектах.

В ходе встречи Эмин Амруллаев и Рахман Гаджиев провели широкий обмен мнениями по вопросам, связанным с проектами, запланированными к реализации в рамках двустороннего сотрудничества.

Стороны отметили, что это сотрудничество будет способствовать созданию устойчивых поселений и благоприятных условий жизни, а также сыграет важную роль в развитии системы образования на освобожденных территориях.